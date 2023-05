Opvallende bekentenis: Jan Vertonghen speelde de laatste weken van het seizoen met een blessure

Jan Vertonghen had zich zijn terugkeer naar België anders voorgesteld. De Rode Duivel greep met paars-wit zelfs naast play-off 2. En dat is extra pijnlijk: hij speelde de laatste weken van de reguliere competitie met een geblesseerde enkel.

“Ik had de laatste weken last van een blessure aan de enkel”, aldus Jan Vertonghen in Het Laatste Nieuws. “Ik heb de signalen een beetje genegeerd en doorgebeten. Maar dat betekent wel dat ik enkele weken rust heb moeten nemen om te revalideren.”

En dat zal nodig zijn. RSC Anderlecht kan zich immers niet nog zo’n rampseizoen veroorloven. “Ik ben van plan om vanaf volgende week de trainingen opnieuw op te bouwen. Momenteel kan ik enkel een beetje fietsen.”