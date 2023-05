Buitenland of Anderlecht? Vandenhaute doet er alles aan om belangrijke pion bij paars-wit te houden

Er zijn vragen gerezen over de toekomst van Robin Veldman bij Anderlecht. De Nederlander was de afgelopen maanden assistent van Brian Riemer, maar er waren geruchten over een vertrek en interesse van Ajax. Maar mogelijk blijft hij dan toch nog.

Het is een wat delicate situatie. Veldman wil eigenlijk wel bij Anderlecht blijven en binnen de club zijn ze overtuigd van zijn capaciteiten. Hij zou kunnen doorgroeien naar de functie van hoofdtrainer binnen afzienbare tijd. Maar het is ook zo dat Jesper Fredberg met Brian Riemer op lange termijn wil werken. Wouter Vandenhaute wil Veldman - met wie hij heel goed overeen komt - heel graag bij de club houden. Als niet-uitvoerend voorzitter heeft Vandenhaute echter alle beslissingskracht bij Fredberg gelegd. En die wil zich omringen door mensen die hij kent en mogelijk eerder mee heeft samengewerkt. Nu het zo goed als zeker is dat Guillaume Gillet vertrekt bij de RSCA Futures is er echter weer een plek als beloftencoach vrijgekomen. Veldman zou zo nog altijd verbindingspersoon tussen A-ploeg en jeugdwerking kunnen blijven. Het lijkt erop dat de beslissing bij Veldman zelf zal liggen. Krijgt hij elders een beter voorstel met meer verantwoordelijkheden? Of kan de wederopbouw van de beloftenploeg hem bekoren? Onder Veldman kenden de Futures immers een schitterend seizoensbegin.