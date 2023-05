Kopzorgen en goed nieuws voor Hein Vanhaezebrouck in de aanloop naar Cercle Brugge

Bij KAA Gent hebben ze af te rekenen met wat blessures. Zo zijn Lemajic en Okumu uit, maar het recupereert wel Odjidja en Nardi.

Op bezoek bij Cercle Brugge viel doelman Paul Nardi uit met een hersenschudding. "Hij moest het een tweetal dagen rustig aandoen, maar nadien kon hij weer aansluiten", vertelde Hein Vanhaezebrouck op een persconferentie in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Cercle.

Ook was er goed nieuws voor Vadis Odjidja. "Hij heeft een hele week met de groep meegetraind en zit in de selectie voor Cercle", aldus Vanhaezebrouck.

Over Andrew Hjulsager die tegen Cercle terugkeerde, zijn er nog wat twijfels: "Na de match had hij lichte last van de belasting van die 1e inspanning. Daarom deed hij de 1e training niet volledig mee, maar hij kon vervolgens wel aansluiten en werkte ook de andere trainingen af. Het blijft wel afwachten."

Vanhaezebrouck kan alleszins niet op Nurio en Marreh rekenen. En ook voor Darko Lemajic is het nog te vroeg. "Hij trainde wel al met de groep mee, maar is nog niet 100%", wist Vanhaezebrouck te vertellen. Joseph Okumu probeerde vrijdag een 1e keer mee te trainen: "Het was al beter dan vorige week maar onvoldoende om in aanmerking te komen."