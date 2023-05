Arthur Vermeeren heeft één iets heel goed onthouden van Radja Nainggolan

Elk seizoen is er bij elke ploeg wel een grote ontdekking. Bij Royal Antwerp FC kan die eer zeker naar Arthur Vermeeren gaan.

Arthur Vermeeren is één van de revelaties in de Jupiler Pro League dit seizoen. De youngster van Royal Antwerp FC wist zich op te werken tot een onmisbare basisspeler bij The Great Old.

De echte kans voor Vermeeren kwam er toen Radja Nainggolan vooral naast het veld te veel in de fout ging. Zichzelf met Ninja vergelijken wil Vermeeren zeker niet doen.

“Radja feest graag, geniet van het leven. Maar als voetballer is hij zó goed, misschien een van de beste middenvelders die België de laatste jaren heeft gehad”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Op training heeft Vermeeren heel veel opgestoken van Nainggolan en daar is hij hem ook heel erg dankbaar voor. Dit waren gouden leermomenten voor de youngster van Antwerp.

“Toen ik bij de A-kern kwam, speelde ik simpel. Te simpel. Vooral achteruit. In de voorbereiding zei Radja dat ik meer vooruit moest spelen. In die zin was hij wel belangrijk voor mij”, besluit Vermeeren.