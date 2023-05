Ex-Rode Duivel gelooft in 'trainer Legear': "Veel respect voor de voetballer én de mens"

Jonathan Legear vierde donderdag zijn afscheid van zijn voetbalcarrière. Heel wat grote namen waren aanwezig voor zijn galamatch, waaronder Nacer Chadli. De voormalige Rode Duivel sprak met heel veel respect over de ex-speler van Anderlecht en Standard.

Jonathan Legear besloot op 36-jarige leeftijd te stoppen met profvoetbal. De buitenspeler, die nog bij Visé ispeelde, wilde zijn vertrek uit het profvoetbal als speler vieren met een jubileum en heel wat vedetten reageerden op zijn oproep.

"We kennen elkaar al heel lang sinds we elkaar op de basisschool ontmoetten en toen zaten we samen op de jeugdscholen, ook al was hij iets ouder dan ik", vertelt Nacer Chadli. "Ik waardeer hem enorm en ik kom vandaag. om hem te eren. Ik heb veel respect voor hem als persoon en voor zijn carrière als voetballer. Ik hou van hem", aldus Nacer Chadli.

Legear is van plan om trainer te worden en Chadli gelooft daarin. "Hij houdt van voetbal en moet er vol voor gaan. Hij heeft heel zijn loopbaan heel wat ervaring opgedaan en ik ben benieuwd wat dat gaat brengen", legt de speler uit Westerlo uit.

Chadli had nog anekdote over zijn vriend. "Ik herinner me zijn eerste doelpunt in Anderlecht toen hij nog maar 17 was, hij was fantastisch. Toen ik 15 was, speelde ik nog in de jeugd en ik zag dat hij doorbrak op het hoogste niveau. Ik was erg trots omdat hij van bij mij uit de buurt was."