Gift Orban wil niet meer weg bij KAA Gent: "Hij is er altijd voor mij, zelfs om 1 uur 's nachts"

De wintertransfer van het jaar is ongetwijfeld Gift Orban. Hij zorgde geregeld al voor een doelpuntenkermis bij KAA Gent.

De transfer van Gift Orban was een absoluut schot in de roos voor KAA Gent. Al na enkele matchen werd meteen gesproken over een monstertransfer deze zomer, maar blijkbaar denkt Orban daar zelf heel anders over.

Hij heeft heel grote ambities, maar voorlopig ziet hij geen reden om andere oorden op te zoeken. “Ik hoor de geruchten ook, mensen zeggen dat ik ga vertrekken. Maar ik denk niet aan een transfer. Niet nul procent, maar minder dan nul procent”, is hij heel erg duidelijk bij Het Laatste Nieuws.

Orban ligt nog vier jaar onder contract bij KAA Gent. Na twee weekjes verlof na de laatste match zal hij volop werken aan de voorbereiding met de Buffalo’s. Een eventuele transfer zal echt de moeite moeten zijn en dat laat hij over aan zijn manager.

“Het loopt goed met de coach, de ploegmaats, de kapiteins Vadis en Kums. Iedereen houdt van me. (korte stilte) En ik mag 'mister Peter' (assistent Peter Balette, red.) niet vergeten. Hij is er altijd voor mij. Zelfs om 1 uur 's nachts als ik hem bel. Hij is als een vader voor mij. Dat ontroert me.”