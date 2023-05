Een belangrijke stap gezet en een frappant tafereel tussen twee supporterskernen in Jupiler Pro League: "Niet toevallig"

In de Jupiler Pro League vallen af en toe wel frappante momenten te zien. Ook supporterskernen kunnen daarbij betrokken zijn en dat was het geval in Westerlo-Standard.

Uitslag: 3-0. Perfecte weergave van de waardeverhoudingen op het veld en dat zorgde voor bepaalde emoties bij de supportersclans. De Westerlo-spelers konden een feestje bouwen met hun aanhang en zetten dat in vlak na het laatste fluitsignaal. Op hetzelfde moment werden staf en spelers van Standard uitgejouwd door de bezoekende fans.

Een apart moment. "Je moet iedere match proberen te spelen aan de volle honderd procent. Dat ben je verplicht aan de supporters. Ik denk dat Standard ook wel een heel mooi seizoen heeft gehad, na de mindere vorige seizoenen. Voor hun is deze nederlaag zuur", zegt Lukas Van Eenoo over dat ogenblik.

"Dat kan eens gebeuren, maar ik denk dat wij ook gewoon een sterke prestatie hebben geleverd", besluit de middenvelder. Voor Westerlo is de winst wel een grote verwezenlijking. Al het moois uit de reguliere competitie moest immers nog bevestigd worden. Een belangrijke stap voorwaarts dus voor de spelers van Jonas De Roeck.

"Heel veel mensen merkten op dat we nog niet gewonnen hadden in de play-offs. Dat is een situatie die ontstaan is door bepaalde factoren. Ik vond dat we niet altijd kregen wat we verdienden. Dit was een prima collectieve prestatie, van iedereen. Ons voetbal was goed, fris", heeft de Westerlo-coach lof voor zijn spelers.

"Ik ben blij dat de groep getoond heeft dat er geen twijfel was en dat we niet toevallig in de play-offs zitten. We hebben duidelijk gemaakt dat we onze plek in play-off 2 verdienen", is de meer dan terechte conclusie.