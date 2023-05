Engelse analist rotsvast overtuigd: "Ze gaan dat flikken"

Manchester City heeft wind in de zeilen. Gisteren werd het kampioen zonder te spelen, na een demonstratie tegen Real Madrid staat het in de finale van de Champions League en ook de Engelse bekerfinale komt er nog aan. Analist Jamie Carragher ziet het zéér rooskleurig in.

"Ze gaan ervan door met de 'treble'. Ik denk dat ze dat gaan flikken", is de Sky Sports-analist en voormalig Liverpool-speler overtuigd. "Ze zijn in beide finales de grote favoriet. Guardiola heeft de lat zo hoog gelegd. Met een andere manager zouden ze dit niveau nooit hebben bereikt. Voor mij maakt hij echt het verschil."

Ook voormalig Newcastle-speler Alan Shearer is zwaar onder de indruk. "Als je erover nadenkt, is City nog twee wedstrijden verwijderd van onsterfelijkheid. Ze kunnen de treble halen, wat een kans voor hen. Er lijkt een bepaalde arrogantie bij City te zitten, in de goede zin van het woord. Vooral de arrogantie die Erling Haaland met zich mee heeft gebracht, geeft geloof en vertrouwen. Zelfs als hij niet scoort, is hij belangrijk met zijn loopacties."

City speelt de finale van de Champions League op 10 juni tegen Inter. Een week eerder moet het naar Wembley voor de bekerfinale tegen stadsgenoot United. Benieuwd of 'The Cityzens' de felbegeerde 'treble' in de wacht kunnen slepen en zich zo een weg kunnen banen naar onsterfelijkheid. In Engeland kreeg tot nu toe enkel stadsrivaal Man. United (in 1999) dat voor elkaar.