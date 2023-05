Hij maakt grote indruk op Antwerps middenveld, maar bestaat er kans dat hij blijft? Speler laat zich uit over de zaak

Calvin Stengs kwam bij Antwerp aan als buitenspeler, maar werd door Mark van Bommel op het middenveld geposteerd. En hij maakt indruk.

Calvin Stengs, Mandela Keita en Arthur Vermeeren: het middenveld staat er bij Antwerp. Maar volgend seizoen zal het er mogelijk helemaal anders uit zien.

De titel kan een mogelijke incentive zijn richting voetballen in de Champions League, maar normaliter keert Keita terug naar Leuven en zal Stegens terugkeren naar de Ligue 1.

Stengs wordt immers zonder aankoopoptie gehuurd van OGC Nice, dat voor hem zelf vijftien miljoen euro betaalde en waar hij nog tot 2026 onder contract ligt.

Toch zou er een clausule in het contract zitten en dus is de mogelijkheid aanwezig dat hij toch langer op de Bosuil blijft.

Voorbereiding in Nice

"In principe keer ik in juni terug naar Nice om er de voorbereiding op het nieuwe seizoen te beginnen", aldus Stengs in Het Laatste Nieuws.

Toch heeft hij de boodschap van afgelopen winter ook nog eens herhaald: "Ik voel me goed bij Antwerp en heb het naar mijn zin. Ik sluit niets uit."