Eigen fans fluiten Roman Yaremchuk uit, Club Brugge heeft stevig besluit genomen

Zelden zagen we een speler op de Belgische velden met zo weinig vertrouwen. Rest de vraag: wat moet Club Brugge met hem aanvangen?

Roman Yaremchuk verving in het basiselftal de geblesseerde Ferran Jutgla, maar kon weinig laten zien en miste opnieuw enkele kansen.

Aan inzet ligt het zeker niet - hij werd met krampen vervangen. Maar het vertrouwen lijkt helemaal weg bij de spits uit Oekraïne.

De recordaankoop stevent zo af op een absoluut flutseizoen. 27 wedstrijden, waarvan tien basisplaatsen kreeg hij.

Daarin scoorde hij twee keer en gaf hij drie assists. Toch wil Club Brugge hem niet zomaar laten gaan, dat nu doen zou ook kapitaalsvernietiging zijn.

Vonk

Een uitleenbeurt zou eventueel tot de mogelijkheden kunnen horen, maar de kans is groot dat hij in de voorbereiding een nieuwe kans krijgt.

Veel kan ook afhangen van het vertrouwen dat de spits kan krijgen van de nieuwe coach. "Het beste dat hij kan doen is herbronnen in het tussenseizoen. Een vonk kan genoeg zijn", aldus sportpsycholoog Nathan Kahan in Het Laatste Nieuws.