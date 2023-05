Is het einde nabij voor Romelu Lukaku? "Ik draag er de gevolgen van en dat zet me aan het denken"

Ja, er komt veel nieuws uit die documentaire van Amazon. Zo spreekt Romelu Lukaku er ook over zijn toekomst bij de Rode Duivels. En het zou wel goed kunnen dat we na het EK van volgend jaar niet meer kunnen rekenen op de topschutter aller tijden van België.

Lukaku zijn lichaam is immens, maar dat zorgt ook voor de nodige problemen. "Misschien moet ik meer rust inlassen zodat ik langer kan spelen", vertelt Lukaku in de docu. "Ik ben zó vroeg begonnen en speel al dertien jaar op het hoogste niveau. Veel jongens halen dat zelfs niet."

"Kijk, ik hou van voetbal, maar zijn zoveel wedstrijden wel goed voor mijn lichaam en het mentale? Enkele dagen rust in september zouden mij dan wel goed doen. Het is een eer. Daarom ben ik áltijd naar de Duivels gekomen, zelfs als ik 90 minuten op de bank zat. Ik liet inspuitingen plaatsen en bloed wegtrekken gewoon om te kunnen gaan. Maar tot de dag van vandaag draag ik daar de gevolgen van. En dat zet me aan het denken..."

"Weet je, Vincent Kompany was 33 toen hij stopte. Uit het niks gewoon. Klaar. Ik wil dat niet, ik wil niet dat mijn lichaam op is. Want ik weet dat ik 102 kilo weeg, constant sprint en trappen krijg. Dan denk ik: moet ik iets opgeven of niet?"

Al gaat hij zeker door tot het EK 2024. "Hopelijk met alle jongens die er nog steeds zijn. Dan hebben we samen 3 EK's en WK's. We happy."