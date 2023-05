Lukaku doet monden openvallen met onthulling van geheim: "De mensen weten al zoveel over ons"

Romelu Lukaku schermt zijn privéleven met groot succes af van de buitenwereld. Er is weinig geweten over zijn familieleven en dat blijkt nu nog maar eens. In de documentaire 'One for All' onthult hij ineens dat hij niet één maar twee zoontjes heeft.

Lukaku schermde zijn eerste zoon, Roméo, al angstvallig af van de pers en de fans. Maar nu blijkt dat hij sinds een jaar een tweede zoon heeft: Jordan. De naam van zijn broer, maar ook die van zijn grote voorbeeld: Michael Jordan.

Ook nu wil hij niet dieper ingaan op het thema. Ook van de moeder weten we niets. "Ik ga er binnenkort wel iets over zeggen. Kijk, ik ben liever het type persoon dat zijn privéleven voor zichzelf houdt. Het is het enige wat wij als voetballers hebben. De mensen kunnen al zo veel weten over ons via Instagram en dat soort dingen", vertelt hij in de Amazon-docu.

"Voetbal is voetbal, het blijft mijn grootste passie. Maar je moet ook kunnen relativeren, zeker met de kids. Je kunt niet thuiskomen en de hele tijd grumpy zijn. De kinderen hebben me rust gegeven. Ik kan flippen, maar als ik kijk naar Romeo, dan ben ik op slag chill. Romeo is vier, Jordan één. Jordan moet ik nog ontdekken, met Romeo heb ik een speciale band. Ik zie veel van mezelf in hem terug. Mooi."