Zo reageren supporters van Standard op vertrek van Ronny Deila

Officieel is het nog niet, maar Ronny Deila vertrekt met onmiddellijke ingang bij Standard. Hij kiest zo goed als zeker voor een nieuw avontuur bij Club Brugge.

Het was Kevin Sauvage, journalist bij La Dernière Heure, die het nieuws over het onmiddellijke vertrek van Ronny Deila bij Standard bekendmaakte. Officieel is het nog wachten op een statement van de club.

De supporters van Standard reageerden massaal op het Twitterberichtje van Sauvage en uiten vooral hun onbegrip over de beslissing die hun trainer nam.

“De teleurstelling is groot omdat Ronny Deila aan alle verwachtingen van een coach leek te voldoen.”

“Brugge is onmogelijk te weigeren.”

“Kunnen ze de spelers en coaches niet zelf vinden? Het is verbazingwekkend.”

“We zetten België op zijn kop, we geven ons geld uit aan passie om al die mensen te volgen en uiteindelijk is het allemaal hetzelfde, ze geven geen moer om ons behalve de tickets…”

“Het is een grote teleurstelling om hem te zien vertrekken maar het is niet de coach die een club maakt maar zijn supporters, wij zullen er altijd zijn en de volgende coach aanmoedigen! Het is aan ons om hem te laten zien dat hij het mis had om niet in ons te geloven!”

“De keuze is begrijpelijk maar verdomme toch. Het is ronduit walgelijk. Hij heeft iedereen goed gemanipuleerd.”

“Een van de beste coaches die we de afgelopen jaren hebben gehad. Hij bracht iets terug in het spel en de mentaliteit. Met een betere groep en grotere ambities van 777 hadden we samen een mooi verhaal kunnen hebben.”

“Brugge gaat een serieuze vooruitgang boeken.”

“De sfeer, de liefde voor de club, de liefde voor de fans, het niets waard is voor de mannen die uit het buitenland komen. Het geld en het sportieve project zullen altijd boven alles staan.”