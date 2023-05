Arnaud Bodart kiest een opvallende Speler van het Jaar: "Iemand waar we te weinig over praten"

Het seizoen loopt op zijn einde en dus is het tijd voor heel wat prijzen. Arnaud Bodart kiest voor een opvallende naam als speler van het jaar.

Arnaud Bodart kiest niet voor ploegmaat, maar wel voor KAA Gent-spits Hugo Cuypers. Cuypers verhuisde voor het seizoen van KV Mechelen naar Gent. En daar deed hij het uitstekend.

Cuypers scoorde 23 goals in de Jupiler Pro League en 30 goals in totaal voor KAA Gent. Bodart legt ook uit waarom hij voor Cuypers kiest. "Het is iemand waar we te weinig over praten."

"Hij is een geweldig rolmodel, zo simpel is het. De moeilijkheden die hij heeft meegemaakt en de negatieve momenten die hij tijdens zijn carrière gehad heeft tot nu toe. Het heeft hem nooit beïnvloed."

Cuypers strijdt nog voor de topschutterstitel met Ayese Ueda van Cercle Brugge. De Japanner heeft momenteel 21 goals gemaakt, twee minder dan Cuypers dus.