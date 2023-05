Huurclub wil Anderlecht-speler niet houden, bij paars-wit zal hij ook geen kansen meer krijgen

Anderlecht-CEO Jesper Fredberg heeft er nog een speler bij waar hij een oplossing voor moet vinden. Heerenveen heeft vandaag immers officieel laten weten dat het de optie op Antoine Colassin niet zal lichten.

Colassin leek onder Vincent Kompany te gaan doorbreken, maar de spits deemsterde daarna weg en moest weer bij de beloften gaan spelen. Anderlecht leende hem begin dit seizoen uit aan Heerenveen, waar hij aan 23 matchen kwam. Hij scoorde er drie keer.

Niet genoeg om de Nederlandse club te overtuigen om de optie in zijn huurcontract te lichten. In Brussel heeft hij nog een contract tot 2025, maar daar hebben ze voor volgend seizoen ook geen plaats in de A-kern voor hem.

Anderlecht wil twee nieuwe spitsen als het geen akkoord bereikt met Islam Slimani. Colassin past niet in de plannen.