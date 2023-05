Spelmaker gezocht: twee Belgische topclubs in de strijd om Liverpool-product

De aanvallende middenvelder van Sarajevo speelde van 2017 tot 2020 nog voor de jeugd van Liverpool. Dit seizoen kende hij in Bosnië een sterk einde van het seizoen met onder meer 4 goals en 3 assists in 5 matchen.

Zowel Club als Anderlecht zouden nog iemand kunnen gebruiken hoog op het middenveld. De Bruggelingen zijn op zoek naar een extra spelmaker en doublure voor Hans Vanaken, die op termijn zou kunnen overnemen.

Anderlecht zag dit seizoen Yari Verschaeren zwaar geblesseerd uitvallen met een gescheurde kruisband. De Belgische belofte-international zou naar verwachting pas fit zijn tegen begin 2024. Lior Refaelov daarentegen verlaat na dit seizoen het Lotto Park.

Benieuwd of een van de twee clubs effectief doordrukt voor de komst van de Bosniër…

🇧🇦⚽️ | There is also interest from Belgium for Dal Varešanović (@FK_Sarajevo).



The two biggest Belgian clubs @ClubBrugge and @rscanderlecht are interested. 🇧🇪



[fks_info] pic.twitter.com/yNpvhvDk2y