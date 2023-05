Verdediger, die nog onder contract ligt, haalt snoeihard uit naar Barcelona: "Vier jaar in de gevangenis"

Een transfer naar Barcelona, het leek allemaal zo mooi voor Samuel Umtiti. De 29-jarige Fransman zat vier jaar bij de Catalanen vooraleer hij dit seizoen aan Lecce verhuurd werd. Die vier jaar voelden naar eigen zeggen een eeuwigheid aan.

Umtiti won in 2018 het WK met Frankrijk, maar intussen was zijn periode bij Barça al op een nachtmerrie uitgedraaid. Hij was er bijzonder ongelukkig. "Ik wilde me enkel gewaardeerd, van waarde en gerespecteerd voelen. In Catalonië heb ik vier jaar in de gevangenis doorgebracht: niet alleen op sportief vlak, maar ook in het dagelijks leven", vertelt hij bij Canal+.

"Toen ik net naar Barcelona kwam proefde ik respect, maar snel voelde ik wantrouwen. Ik voelde me slecht, realiseerde me dat niemand nog in me geloofde."

Nu vecht hij met Lecce tegen de degradatie, maar hij is er wel gelukkig. "Het was een uitdaging voor me. Het is goed, hier heb ik mijn lach weer gevonden en daar ben ik de mensen hier dankbaar voor."