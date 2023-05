Debast legt druk op zijn bestuur: "Ik ben ambitieus"

Zeno Debast is van plan om zeker een jaar bij Anderlecht te blijven. De verdediger beseft dat hij nog niet helemaal klaar is voor een topcompetitie en nog kan groeien naast Jan Vertonghen. Maar hij verwacht ook wel een paar zaken van het bestuur.

Debast wil volgend seizoen bovenaan meespelen. Dat heeft hij nodig om progressie te blijven maken. Het bestuur stelt dus best een competitieve ploeg samen. "Ik weet dat zij er alles aan zullen doen om Anderlecht weer op het niveau te brengen waar we thuishoren", zegt hij in HLN.

"Maar het is niet aan mij om te beslissen hoeveel en welke transfers wij nu moeten doen. Anderzijds moet ik zien dat ik kan blijven groeien, dat is belangrijk voor mij."

Volgend seizoen is er wel geen Europees voetbal om hem te tonen. "Op Anderlecht is alles aanwezig voor mij om stappen te blijven zetten. Ik ben ambitieus, de club is ambitieus. Het is nu aan de directie om te handelen en ervoor te zorgen dat wij die ambities kunnen omzetten in resultaten op het veld."