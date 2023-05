Van Seraing naar het Burnley van Vincent Kompany

Het kan soms snel gaan in een voetbalcarrière. Van degradatievoetbal met Seraing naar beste speler in de Franse Ligue 2. Nu zit er mogelijk een transfer in naar de Premier League.

Georges Mikautadze wordt in de Franse pers genoemd als de volgende transfer van Vincent Kompany. De Franse spits is juist gekroond tot beste speler in de Franse Ligue 2 en heeft een verleden in België.

In het seizoen 2020/2021 en 2021/2022 kwam de aanvaller uit voor Seraing. De aanvaller maakte indruk en toen was er ook wel wat interesse van een aantal Belgische topclubs, maar tot een transfer kwam het niet. Dit seizoen stond hij aan het kanon bij FC Metz. In 36 wedstrijden kwam hij 23 keer tot scoren.

Nu wacht hem mogelijk een transfer naar de Premier League.