Vorige week nog een hele stad in extase gebracht, nu zelf opgestapt: "Zou jij je daartegen verzetten?"

De Italiaanse kampioen Napoli moet op zoek naar een nieuwe coach voor volgend seizoen. Eigenaar Aurelio De Laurentiis kreeg van huidig trainer Luciano Spalletti de vraag om een sabbatjaar te kunnen nemen en hij kon dat uiteraard niet weigeren.

"Spalletti is een vrije man. Als iemand naar jou toekomt en je zegt: 'Ik heb het maximum gegeven, een cyclus in mijn leven is afgerond, ik heb een contract bij jullie maar zou liever een sabbatjaar nemen'. Wat zou jij doen? Zou jij je daartegen verzetten?", vertelde De Laurentiis tijdens een uitzending op de Italiaanse tv-zender Rai 3.

"Hij heeft gegeven, ik bedank hem, en nu is het goed dat hij blijft doen waar hij zin in heeft", voegde de sterke man van Napoli eraan toe

Spalletti werd op zijn 64e de oudste trainer die een Scudetto kon binnenhalen. De Italiaan, sinds de zomer van 2021 coach van Napoli, heeft er een stressvol jaar opzitten.