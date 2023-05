'Supporter' Genk gaat opnieuw fel uit de bocht met wansmakelijk bericht over Toby Alderweireld

Royal Antwerp FC kan nog steeds de titel pakken. Dan moet het wel winnen op bezoek bij KRC Genk. Na de heenwedstrijd was er veel te doen over Toby Alderweireld.

Royal Antwerp FC won enkele weken geleden van KRC Genk. Via Instagram kreeg Toby Alderweireld toen achteraf de nodige bedreigingen.

Persoonlijk, maar ook richting zijn familie. Ze waren van het wansmakelijke soort en gingen erover. Uiteindelijk werd een piepjonge Genkse fan gevonden die achter het account stond.

Wansmaak

Er werd onder meer verwezen naar de dochter van Alderweireld, die vermist zou raken in de week na de wedstrijd.

Alderweireld zelf reageerde erg duidelijk en furieus, de hele voetbalwereld betuigde zijn steun in de moeilijke zaak.

Deze week staat de 'terugwedstrijd' op het programma. En opnieuw is er een 'supporter' van Genk die zijn boekje te buiten is gegaan.

https://www.tiktok.com/@ultras_genk/video/7238701518944210203

"Waar is mijn dochter? it's gone, it's gone, it's gone", aldus @Ultras_genk op TikTok. Het meerendeel van de reacties is furieus, zelfs de meeste Genk-supporters vinden het erover.

De zaak zou al door een andere supporter zijn doorgestuurd richting de entourage van Alderweireld. Die zal ongetwijfeld opnieuw klacht indienen.