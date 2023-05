Ajax kan volgend seizoen met een volledige ex-Anderlecht-aanval spelen

Ajax heeft er een heel teleurstellend seizoen opzitten en zag al zijn sportief verantwoordelijken ontslag nemen. Volgend seizoen moet het beter en dus moeten er ook nieuwe spelers gehaald worden. Vooral in de aanval zoeken ze mensen en ze zijn uitgekomen bij twee ex-Anderlechtenaren.

Deze week werd al bekend dat de Amsterdammers geïnformeerd hadden bij de entourage van Fabio Silva over een mogelijke overgang. Dat zou wel een gevoelige transfer worden aangezien hij de helft van het seizoen op huurbasis uitkwam voor PSV. Daar was hij beland nadat hij het bij Anderlecht beu was.

Maar Ajax lijkt op nog een ex-aanvaller van paars-wit te azen. Volgens Sky Germany willen ze Joshua Zirkzee, die dit seizoen bij Bologna niet veel potten kon breken gezien zijn gebrek aan speeltijd. Ook hij zou op het lijstje staan. Stel je voor: een aanval Silva-Zirkzee... Daar kan je in Nederland wel het een en ander mee doen.