Middenvelder ziet toekomst Rode Duivels rooskleurig in: "Perfecte coach"

Domenico Tedesco heeft zijn start bij de Rode Duivels niet gemist. Everton-middenvelder Amadou Onana is lyrisch over de Duitser en ziet de toekomst van de Rode Duivels rooskleurig in.

"Hij is de perfecte coach voor vernieuwing", toont Onana vertrouwen in de bondscoach in een interview met L'Équipe. "Met zo'n jonge groep is communicatie belangrijk. Tedesco is behoorlijk psychologisch. Het zal even duren voordat we automatismen ontwikkelen, maar nu hebben we een goede mix van ervaring en jonge spelers die hongerig zijn."

Amadou Onana lijkt de perfecte opvolger te worden van Axel Witsel, die duidelijk geen toekomst meer had bij de Rode Duivels. Toch heeft de Everton-speler mooie woorden over voor de voormalig international. "Axel Witsel heeft me enorm veel geleerd. Hij heeft me onder zijn hoede genomen. Dat was te zien tijdens het Wereldkampioenschap met België. Ik kreeg een belangrijkere rol."

De 21-jarige middenvelder had het ook nog even over zijn moeizame seizoen bij Everton. The Toffees wisten zich met de allergrootste moeite te verzekeren van het behoud in de Premier League. "Ik heb nog nooit zoveel gelopen. Ik ben blij dat we het hebben geklaard, want de club is nog nooit gedegradeerd naar de Championship. Ik had me dan ook niet kunnen voorstellen dat ik dit zo vroeg al zou meemaken."