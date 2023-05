Tweede middenvelder op zéér korte tijd: Gent maakt zijn huiswerk voor volgend seizoen

Na de jonge Australiër Keegan Jelacic, gaat KAA Gent zeer binnenkort ook Pieter Gerkens voorstellen als nieuwe zomeraanwinst.

Het haalde de polyvalente middenvelder van Antwerp voor de neus van Standard weg, die de contractvoorwaarden van AA Gent niet konden matchen. Gerkens (28) tekent tot 2027 bij De Buffalo's, en komt transfervrij over.

Het is intussen de tweede aanwinst van Gent deze zomer. Gisteren wisten de Oost-Vlamingen de aanvallende middenvelder Keegan Jelacic (20) al voor te stellen. De Australische belofteninternational tekende een contract tot 2026 bij de Buffalo's en komt over van Perth Glory.

Zo zijn de Gentenaars al serieus bezig met hun huiswerk voor volgend seizoen. Versterking op het middenveld was dan ook meer dan welgekomen, want met de aflopende contracten van Vadis Odjidja en Sven Kums is het onduidelijk of die twee volgend seizoen nog rondlopen in Gent. Coach Hein Vanhaezebrouck maande zijn club al meermaals aan om extra investeringen te doen.