Hoe concreet is de interesse van Barcelona in Vermeeren? 'Volgende stap in carrière van Antwerp-goudhaantje kan er héél snel komen'

Arthur Vermeeren staat op de radar van FC Barcelona. In het verleden kwamen wel meerdere Belgische talenten op de radar van de Catalaanse grootmacht, maar in dit geval is de interesse wél concreet.

SPORT weet dat FC Barcelona Arthur Vermeeren van dichtbij volgt. Het zijn de scouts van FC Barcelona die hem op het spoor zijn gekomen - moeilijk zal dat alleszins niet geweest zijn - en met lovende rapporten naar Xavi zijn gestapt.

De interesse is concreet, maar Barça ziet een transfer van de 18-jarige middenvelder vooral als optie op de toekomst. Al wil dat niet zeggen het dossier in de koelkast wordt gestoken. Vermeeren is met een marktwaarde (8,5 miljoen euro volgens Transfermarkt, nvdr.) onder de tien miljoen euro nog betaalbaar.

Geen eerste keuze, maar...

Er is geen scenario waarin Vermeeren volgend seizoen de eerste keuze is op het Catalaanse middenveld. Barça mikt op Martin Zubimendi of Ruben Neves van respectievelijk Real Sociedad en Wolverhampton Wanderers als vervanger voor Sergio Busquets. Al kan de volgende stap in de carrière van Vermeeren er wel héél snel komen.