📷 'RSC Anderlecht kan koopje doen voor versterking van het middenveld'

In alle geledingen kan RSC Anderlecht minstens een extra pion gebruiken. Volgens transferjournalist Fabrizio Romano zou paarswit daarvoor ook in de Championship, de Engelse tweede klasse, kijken.

Het zou de nodige interesse tonen voor Etienne Camara van Huddersfield. Hij ligt er nog onder contract tot de zomer van 2024, maar weigerde onlangs een nieuwe overeenkomst te tekenen. Naast Anderlecht zou ook Udinese interesse tonen.

Volgens Transfermarkt ligt de marktwaarde van Camara op dit moment op 500.000 euro, waardoor Anderlecht wellicht wel een koopje kan doen aan die 20-jarige middenvelder die Frans jeugdinternational is.

