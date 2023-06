SK Beveren heeft duidelijk plan na mislopen promotie: "Dat was een fout"

SK Beveren slaagde er dit seizoen niet in de promotie naar de Jupiler Pro League te maken. CEO Antoine Gobin heeft een duidelijk plan klaar.

De ambitie van SK Beveren blijft heel erg duidelijk voor de toekomst. “We willen zo snel mogelijk weg uit de Challenger Pro League”, zegt Gobin aan Het Nieuwsblad. “Er zijn volgend seizoen meer kansen om te promoveren. Al zijn er dit jaar ook meer ploegen die zullen meestrijden voor de titel. Het zal geen tweestrijd zijn zoals dit jaar.”

Uit het voorbije seizoen worden enkele duidelijke lessen getrokken. “Dit jaar willen we de kern voor 31 augustus volledig af hebben. Vorig jaar kenden we een chaotische zomer, waardoor de kern toen nog niet klaar was. Dat was een fout.”

Over die spelerskern is Gobin duidelijk. “In een spelersgroep is er altijd verandering, maar we willen een competitieve kern behouden. Ons plan is niet om twintig nieuwe spelers aan te trekken. Momenteel zijn we in gesprek met de huidige spelerskern, daarna speuren we de markt verder af.”

Het is ook uitkijken wat er gebeuren zal met trainer Wim De Decker. Zijn contract loopt deze maand af. “Wim ligt in poleposition om volgend jaar opnieuw onze trainer te zijn, zeker omdat we continuïteit belangrijk vinden. Hij had een contract getekend voor een jaar. Na het seizoen zouden we opnieuw samenzitten. We zitten dus op schema.”