Fans van KAA Gent duidelijk over nieuwe hoofdsponsor: "Dat kan zeker niet"

Een grote verrassing was het afhaken van hoofdsponsor VDK niet. De fans kijken angstvallig uit wie de nieuwe naam wordt.

Wim Vanbiervliet, voorzitter van supportersvereniging Tribune 7, keek niet op van het nieuws dat er een nieuwe hoofdsponsor komt bij KAA Gent. “Zo viel het ons al op dat VDK-klanten geen korting meer krijgen op een abonnement. In de wandelgangen deed het al enkele dagen de ronde”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

VDK zorgde er indertijd voor dat alle schulden van de club verdwenen, waardoor de dankbaarheid tot op vandaag erg groot is. Nu is het uitkijken wie de nieuwe hoofdsponsor wordt. Dat zou tegen eind deze maand bekendgemaakt worden.

“Ik hoop dat het opnieuw een partij wordt met wie KAA Gent een solide relatie kan opbouwen. Een lokale partner met dezelfde waarden als VDK, zoals duurzaamheid: dat zou ideaal zijn”, gaat Vanbiervliet verder.

Een gokbedrijf ziet hij niet zitten. “Een hoofdsponsor is meer dan zomaar een geldschieter. Het is toch een partij met wie je je verbindt. Gokreclame zou niet verstandig zijn, ook omdat er over twee jaar een verbod op komt in het voetbal.”