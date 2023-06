Goudhaantje van Antwerp kaapt prachtige prijs weg, maar zijn blik is op iets anders gericht

Vlak voor de laatste speeldag in de Champions Play-Offs werd de prijs uitgereikt van 'Talent of the Season'. Geen verrassing dat deze naar de ontdekking bij Antwerp gaat.

De spelers in de Jupiler Pro League mochten stemmen op de Pro League Awards. De prijs voor talent van het seizoen gaat naar Arthur Vermeeren van Antwerp. De 18-jarige middenvelder heeft zich in geen tijd opgewerkt tot sterkhouder bij Antwerp. Dit met 25 competitiewedstrijden, één doelpunt en één assist. Zondag staat de laatste speeldag in de Champions Play Off op het programma en daar kan hij ineens de hoofdprijs afschieten.

Tegenover Het Nieuwsblad reageerde Vermeeren na het winnen van 'Talent of the Season': “Het is leuk om te horen dat ik gewonnen heb”, aldus Arthur Vermeeren. “Niet het minst omdat deze erkenning er komt van de andere profvoetballers (zij mochten stemmen, red.). Het is een motivatie om nóg harder te werken, opdat ik met de ploeg trofeeën zou pakken. Want geloof me: daar hecht ik meer waarde aan – per slot van rekening is voetbal geen individuele sport. Mocht ik dit moment kunnen inruilen voor de titel zondag, ik deed het zonder twijfelen.”