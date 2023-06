Huurling van Anderlecht mikt op nieuwe deal: "Nummer 72 in de rij bij paarswit"

Anderlecht stuurde heel wat spelers afgelopen zomer richting buitenland voor een uitleenbeurt. Dat gebeurde ook met Antoine Colassin.

De aanvaller van RSC Anderlecht werd richting het Nederlandse SC Heerenveen gestuurd, maar ook daar speelde hij geen enkele rol van betekenis, waardoor een terugkeer naar het Lotto Park de enige mogelijkheid leek. Tot enkele weken geleden. In mei kreeg hij een basisplek en scoorde ondertussen drie keer, waaronder ook twee keer tegen PSV Eindhoven. Trainer Kees van Wonderen doet het verhaal van onze landgenoot.

“Een paar weken geleden is Antoine naar me toegekomen”, vertelt hij aan Voetbal International. “Hij speelde in die fase eigenlijk helemaal niet en wilde weten wat hij moest doen om dat te veranderen. Hij wilde gaan spelen én ervoor zorgen dat hij bij Heerenveen kon blijven.”

Van Wonderen was onder de indruk. “Dat vond ik een heel mooi gesprek, wat zijn instelling en motivatie aantoonde. Antoine herkent namelijk dat hij hier een bepaald podium kan pakken, dat dit een club is waar hij zich kan ontwikkelen, waar hij bij Anderlecht bij wijze van spreken nummer 72 in de rij is.”

De aankoopoptie zal echter niet gelicht worden wegens te duur, maar onderhandelingen over een nieuwe huurovereenkomst zal de Nederlandse club met Anderlecht wel aangaan. “Antoine doet het goed. Ik zie in hem een speler die ook volgend seizoen bij Heerenveen zou kunnen passen”, besluit de trainer.