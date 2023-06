Nicolas Lombaerts over vertrek bij KAA Gent: "Daar heeft het niets mee te maken"

Nicolas Lombaerts heeft een aflopend contract bij KAA Gent. In maart al besliste de assistent van Hein Vanhaezebrouck om niet te verlengen.

Nicolas Lombaerts zit volgens seizoen niet meer op de bank bij KAA Gent. Hij kiest er zelf voor om zijn contract bij de Buffalo’s niet te verlengen. Vorig jaar zei hij nog dat hij ermee zou ophouden als hij beseft dat hij geen goede trainer wordt.

“Daar heeft het niets mee te maken”, is Lombaerts duidelijk aan Het Nieuwsblad. “Mensen mogen denken dat ik het beu ben, maar die twee jaar zijn niet tegengevallen. Ik zeg niet dat ik nooit meer trainer zal worden. Dat weet ik gewoonweg niet. Maar het komende jaar zeker niet.”

De reden is vooral in de privésfeer te zoeken. “Ik heb nooit een weekend vrij. De grote vakantie is de drukste periode van het jaar voor spelers en coaches. Terwijl ik van mijn kinderen geregeld al de vraag krijg of papa thuis is.”

De plannen van Lombaerts blijven voorlopig nog wat vaag. “Dat kan ik niet zeggen. Ondernemerschap, bijvoorbeeld. Maar misschien ben ik dat over enkele maanden wel beu. Ik kreeg hier een mooie kans, ik doe het graag. De angst dat ik me zou beklagen dat ik dat opgeef, is wat me tegenhield om de knoop vroeger door te hakken.”