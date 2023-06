🎥 Kevin De Bruyne en Manchester City blijven op koers voor de 'treble'

Manchester City is opnieuw een trofee rijker. Na de Premier League hebben ze ook de FA Cup gewonnen. In de finale werd Manchester United met 2-1 verslagen na goals van Gündogan. Zo blijft het op koers om een historische 'treble' te pakken.

De finale kon voor Manchester City niet veel beter beginnen. Er werd afgetrapt en 10 seconden later was het al prijs. Een kopbal van De Bruyne viel voor de voeten van Gündogan die de bal meteen op de slof nam en Man City op een 1-0-voorsprong bracht.

Een paar minuten later stond het al bijna 2-0. Een vrije trap van Rodri ging maar nipt naast. Manchester United had even tijd nodig om te herstellen, maar na een half uur was er toch een 1e kopkansje van Rashford.

Daarna ging het snel over en weer. Eerst was er een kans voor De Bruyne, maar zijn schot ging naast. Vervolgens werd er na tussenkomst van de VAR een penalty gefloten. Grealish had handspel gemaakt en Fernandes profiteerde: 1-1. Er waren nadien nog mogelijkheden voor De Bruyne en Varane, maar het bleef 1-1.

Na de rust was de 1e kans opnieuw voor Man City. De Bruyne bracht een vrije trap tot bij Gündogan en die maakte zijn 2e van de namiddag. Daarna was er een kans voor De Bruyne. Na een stevige rush kon hij uithalen, maar De Gea bracht redding.

Man U antwoordde met een schot van Rashford, maar het doelpunt viel bijna aan de overkant. Gündogan maakte zijn 3e goal van de wedstrijd, maar stond buitenspel.

Vervolgens zette Man U zijn slotoffensief in. Garnacho plaatste de bal naast. Man City had het moeilijk. Al gaf het niet zo veel kansen weg. Pas in de toegevoegde tijd was er een enorme kans voor Man U. Een kopbal van McTominay werd net voor de lijn weggehaald.

Het bleef 2-1 en zo schreef Man City na de Premier League ook de FA Cup op zijn naam. Volgende zaterdag kan het tegen Internazionale ook de Champions League winnen en kan het zo een historische treble pakken.