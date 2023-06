'Eerste buitenlandse club meldt zich voor goudhaantje van Zulte Waregem en het is meteen Premier League'

Zulte Waregem degradeert naar de Challenger Pro League. Dat betekent automatisch dat heel wat spelers willen vertrekken.

Wie zo goed als onhoudbaar is voor Essevee is Alieu Fadera. De interesse voor de 21-jarige aanvaller is bijzonder groot. Zo waren Club Brugge en Racing Genk al komen informeren voor de Gambiaan.

Volgens Het Nieuwsblad heeft nu ook een eerste buitenlandse club zich gemeld bij Zulte Waregem. Het zou gaan om niemand minder dan het Burnley van Vincent Kompany. Dat is te horen in makelaarsbronnen van de krant.

Ook vanuit Frankrijk en Italië zou er heel binnenkort bij Essevee geïnformeerd worden naar de flankaanvaller. Zijn huidige marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt 2 miljoen euro, maar de West-Vlaamse club wil veel meer dan dat opstrijken.

De kans dat Fadera volgend seizoen bij Essevee in de Challenger Pro League speelt lijkt dan ook zo goed als onbestaande, al wil de club wel dat er de nodige centen op tafel gelegd worden. Afwachten of de deal er effectief komt.