Antwerp kampioen! Een terugblik op het boerenjaar van RAFC

66 jaar heeft het geduurd. Voor het eerst sinds 1957 kroont Royal Antwerp FC zicht tot kampioen in de Belgische hoogste klasse. Een bewogen seizoen was het voor de Great Old met een bekerwinst onderweg en een fantastische start, maar ook met enkele dipjes.

Om het seizoen van Antwerp in een overzicht te gieten, moeten we bijna een jaar terug, nog voor er een bal rolde in het seizoen 2022/2023. Op 21 juni 2023 wordt namelijk de Nederlander Mark Van Bommel voorgesteld als nieuwe trainer van Antwerp. Na het wisselvallige seizoen onder Priske moest Van Bommel opnieuw voor stabiliteit zorgen.

Daar kreeg hij enkele weken later wat hulp bij toen Antwerp de komst van Toby Alderweireld wereldkundig maakte. De, toen nog, Rode Duivel keerde na een jaartje in Saoedi-Arabië terug naar zijn thuishaven en maakte dat eigenlijk enkele dagen voor zijn komst al bekend. Komen onder andere ook nog over in de zomer: Janssen, Ekkelenkamp en Stengs (huur). Een heuse Nederlandse encalave dus in Antwerpen.

Blitzstart

In de competitie gaat het Antwerp voor de wind. De eerste weken nog met Frey in de punt. Europees strandt het avontuur al in de voorrondes van de Conference League tegen Istanbul Basaksehir maar door door de competitie razen ze als een trein.

Zo sneuvelde na overwinningen tegen onder meer Union, Gent en OHL een clubrecord van bijna 100 jaar oud bij de Great Old en stonden de Reds na 9 speeldagen dominant aan de leiding met 27/27. De zegereeks wordt echter gestopt op het veld van KV Kortrijk door een zekere Lamkel Ze.

Moeilijke periode voor WK

De nederlaag deed de motor bij Antwerp een beetje sputteren. Twee speeldagen later wordt er 3-0 verloren van Standard in een non-match bij Antwerp waarbij de score al na 9 minuten vast stond. Na het verlies op de 12e speeldag is Antwerp meteen ook zijn leidersplaats kwijt aan Racing Genk. In de reguliere competitie zullen we The Reds niet meer aan de leiding zien.

Want nog voor het WK verliest Antwerp nog enkele keren (onder meer tegen Genk) waardoor ze na die reeks van 27/27 slechts 8 punten pakken op 24 en na de heenronde derde staan met 11 punten achterstand op leider Genk.

Na het WK: dominantie in alle linies

Na het WK en na Nieuwjaar zien we misschien wel het beste Antwerp van dit seizoen. Achterin staat het als een huis met het duo Alderweireld-Pacho en daarachter nog een sterke Butez. Dat was Frankfurt ook opgevallen want ze besloten om Pacho in te lijven voor een bedrag met dubbele cijfers. De Ecuadoraan vertrekt volgende zomer naar Duitsland.

Maar ook op de linies daarvoor toonde Antwerp meermalig dominantie. Stengs was gekomen als winger maar door blessures van onder meer Yusuf, Gerkens en Ekkelenkamp moest de huurling centraal op het middenveld acteren. En naast hem? Misschien wel dé ontdekking van het afgelopen seizoen: Arthur Vermeeren. De 18-jarige Vermeeren deed wat niemand daarvoor mogelijk achtte: Yusuf vervangen.

Voorin toonde Janssen hoe hij niet alleen weegt op een defensie en enorm doelgericht is, maar ook hoe hard hij werkt voor de ploeg. Even leek Janssen topschutter te worden maar het was al snel duidelijk dat de ex-speler van Tottenham niet afgerekend moet worden op zijn statistieken, wel op zijn wedstrijden.

Race richting play offs

In maart raakte Janssen echter geblesseerd en werd het duidelijk dat er verder in de kern van Antwerp geen doelpuntenmaker zat. Kapitein Alderweireld nam zijn ploeg echter op sleeptouw en trok de Gread Old erdoorheen op de lastige momenten. Zo scoorde hij allebei de doelpunten tegen Zulte Waregem en een week later de winning goal tegen Cercle Brugge

Butez en de zijnen pakten in 34 wedstrijden maar liefst 19 clean sheets waardoor het moeizame scoren achterin werd opgevangen met een sterke defensie. Het zorgde ervoor dat de 15(!) punten die Antwerp achter had op leider Genk gedecimeerd werd tot op 3 punten aan het einde van de reguliere competitie én het zorgde voor de 4e beker van België in de clubgeschiedenis.

Perfecte heenronde in play offs

Na twee speeldagen in de play offs nam Antwerp de leiding over van Genk door de Limburgers in eigen huis met 2-1 af te troeven. Na een 9/9 in de heenronde werd Antwerp titelkandidaat nummer 1. Ondanks verlies in Brugge mocht Antwerp het in eigen huis afmaken tegen Union. Hoe dat verlopen is vorige week zit nog vers genoeg in het geheugen.

Op de laatste speeldag moest het gebeuren dus, in en tegen Racing Genk. Drie punten betekenden zeker de titel maar zo'n gang liep het niet. Net wanneer alles verloren leek, sleurde Toby Alderweireld de Great Old erdoorheen met een heerlijke pegel in de bovenhoek.

Vieren in Genk zat er even in. Daarna stapten de spelers zo snel mogelijk de bus op om richting Bosuilstadion te rijden en met de fans de eerste titel in 66 jaar te vieren, de 5e in de clubgeschiedenis.