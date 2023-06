Duidelijkheid over Kindermans, dit is waarom Anderlecht nog een Deense 'specialist' binnenhaalt: 75 miljoen gecreëerd met Skov Olsen, Simon Adingra...

Anderlecht heeft er nog een Deen bij: Mikkel Hemmersam (46). Maar dat is niet zomaar de eerste de beste. Bij FC Nordsjaelland heeft hij internationale faam verworven door het jongste team ooit samen te stellen én er enorm veel geld voor de club te verdienen.

Hemmersam heeft een filosofie die gestoeld is op de jeugdwerking. Dat wordt ook bij Anderlecht zijn grootste focus. Hij moet Jesper Fredberg ook bijstaan bij het A-elftal en de langetermijnsvisie te bewaken. Anderlecht wil nog meer inzetten op doorstroming vanuit de jeugd en zal ook voor de Futures de nodige transfers doen.

Geen invloed op dossier Kindermans

Hemmersam moet ervoor zorgen dat de jeugd altijd zijn plaats zal hebben binnen de organisatie van Anderlecht. Zijn komst staat helemaal los van het dossier rond Jean Kindermans, waar nog altijd geen akkoord mee is gevonden trouwens.

Hemmersam heeft een reputatie voor zichzelf opgebouwd bij FC Nordsjaelland. Dit seizoen was de ploeg de jongste die in Europa actief was. De gemiddelde leeftijd was 21,36 jaar oud. De 50 jongste ploegen die in Denemarken ooit aan de aftrap kwamen, waren allemaal ploegen van Nordsjaelland in de afgelopen vier jaar.

Duidelijke visie

Als sportief directeur van de club was dat ook het stokpaardje van Hemmersam. In minder dan 5 jaar tijd bezorgde hij de club daarmee een inkomen van 75 miljoen euro aan verkochte jeugdspelers, waaronder Mohammed Kudus (Ajax), Simon Adingra (Brighton/Union), Mikkel Damsgaard (Sampdoria), Skov Olsen (Bologna/Club Brugge)...

Kamaldeen Sulemana ging hij transfervrij halen op zijn 16de en verkocht hem een jaar later voor 17 miljoen aan Rennes. Maar hij zag ook dat er kansen lagen bij de eigen jeugd en investeerde daar sterk in. In die mate zelfs dat het de peiler was waarop de club rustte. Maar het legde hen dus geen windeieren. De A-ploeg van Nordsjaelland bestaat uit 80 procent eigen opgeleide spelers.

"De eigen jeugdspelers zijn prioritair en moeten kansen krijgen in het eerste elftal", gaf hij eerder aan. "Er moet een goed kader rond staan zodat ze kunnen presteren. We moeten er wel altijd op letten dat we ook de volgende generatie klaarstomen, want er moet continuïteit zijn."

Transfers nodig

Als ze goed genoeg waren voor de A-ploeg werden ze gelanceerd. En als er grote teams kwamen aankloppen, werden ze verkocht. Dat geld werd grotendeels weer geïnvesteerd in de jeugdploegen. In omkadering, staf, infrastructuur... Bij Anderlecht moet hij ongeveer hetzelfde gaan doen: de juiste omgeving creëren waarin spelers kunnen doorstromen naar het A-elftal.

En ook een competitief elftal samenstellen, want op dit moment heeft Anderlecht transfers nodig bij de jeugd. Ten eerste hebben ze zelf hun jeugdploegen al geplunderd. En ten tweede zijn ook Genk, Club Brugge en Gent dat komen doen. Er zal dus deze zomer gezocht worden naar talenten die op termijn kunnen doorbreken.