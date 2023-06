In youth we trust? Anderlecht haalt grote vis binnen

Bij RSC Anderlecht willen ze geloven in de toekomst. En eens te meer wordt "In Youth we Trust" het devies.

Om de ambities waar te maken halen ze alvast een geweldige talentenontwikkelaar in huis, want de sportieve staf is aangesterkt met Mikkel Hemmersam. "Mikkel Hemmersam gaat aan de slag bij Royal Sporting Club Anderlecht als Sports Manager. Mikkel zal nauw samenwerken met CEO Sports Jesper Fredberg om de langetermijnstrategie van de club te bewaken en te ontwikkelen", klinkt het bij Anderlecht in een persbericht. Nordsjaelland "Hij zal ook verantwoordelijk zijn voor de scouting, rekrutering en organisatie van het RSCA Futures-team, zijn expertise op het vlak van talentontwikkeling aanwenden en de transitie van onze jonge talenten naar het eerste team optimaliseren." © photonews De Deen heeft ervaring als scout bij FC Kopenhagen, werkte voor de Deense vrouwenploeg en was de voorbije jaren CO-CEO & Sports Director bij FC Nordsjaelland. Dat team zette de voorbije jaren enorm in op talentontwikkeling en gebruikte het meeste U20-spelers van alle teams in Europa. Vereerd Hemmersam zelf ziet het ook zitten: "Talentontwikkeling is mijn grootste drijfveer. Ik heb dus ook altijd enorm veel respect gehad voor het werk dat Anderlecht elk jaar verricht om zoveel getalenteerde spelers voort te brengen." "Ik voel me dan ook vereerd om te komen werken voor een club als Anderlecht waar dat aspect van voetbal zo cruciaal is voor de filosofie van de club. Dit project heeft zoveel potentieel en ik kan niet wachten om er deel van uit te maken."