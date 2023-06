Anderlecht lanceert nieuw project in samenwerking met beroemde rapper Damso: "Denk aan plezier maken vooraleer je aan geld denkt"

Deze woensdag werd in Anderlecht een agora ingehuldigd in aanwezigheid van rapper Damso en spelers van RSC Anderlecht. Dit initiatief, getiteld "Theater van talenten", is een nieuwe samenwerking tussen Damso en de Brusselse club.

Vorig seizoen werkten RSC Anderlecht en rapper Damso, meervoudig platinawinnaar en icoon van de Belgische en Brusselse scene, samen om het publiek een exclusieve trui aan te bieden, de 3de RSCA-trui in 2022-2023. Een groot succes: het Damso x RSCA-shirt werd het bestverkochte shirt in de geschiedenis van de club geworden, meer dan dat!

Dit shirt was nog maar het begin van een uitgebreide samenwerking tussen de artiest en de club. Deze woensdag was Damso in Parc Rauter in Anderlecht aanwezig bij de inhuldiging van de agora "Théâtre des Talents".

In het kader van deze samenwerking met sponsor TELENET werd het voetbalveld volledig gerenoveerd, voorzien van gratis wifi en versierd met een fresco die Damso voorstelt, maar ook drie jongeren uit Neerpede: Marco Kana, Mario Stroeykens en Zeno Debast.

Die laatste twee waren ook aanwezig om met de jongeren uit de wijk te overleggen. Kenneth Bornauw, commercieel directeur van RSCA, Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht, alsook Julien Milquet, schepen van Sport van de stad, namen het woord.

5 jaar geleden ging het niet zo goed met mij... Damso, in verwijzing naar zijn geweigerde anthem voor de Devils

Maar de meest verwachte en meest geprezen toespraak was natuurlijk die van Damso. "Ik ben niet gewend om zo in het openbaar te spreken", begon hij met verrassende maar ongeveinsde verlegenheid, de man die meerdere keren Paleis 12 heeft gevuld. "Terug naar school, toen ik een spreekbeurt moest houden".

Damso noemde vervolgens kort, voor het eerst sinds de gebeurtenissen, de controverse rond zijn nummer "Humans", dat was gecancelled nadat het was gekozen als het volkslied van de Rode Duivels op het WK 2018. "Het ging niet zo goed voor mij in het voetbal", lacht hij.

"Daarom geef ik je wat advies: geloof in je dromen, geloof in jezelf. Alles is mogelijk." De rapper riep toen een idee op dat hij cruciaal acht: "Het gaat om plezier. Houd het. Voordat je aan geld verdienen denkt, denk aan plezier maken. Veel artiesten en voetballers verliezen dat uit het oog", waarschuwt Damso.

Damso is zeer beschikbaar en zal dan lange minuten besteden aan het maken van foto's en het kletsen met de jonge (en minder jonge) aanwezigen, en ze zelfs de microfoon doorgeven na zijn toespraak, zodat ze zich kunnen uiten voor de aanwezige camera's. Een mooi moment!