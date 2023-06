"Wil tonen dat voorbije seizoen geen toevalstreffer was": Voormalig Beerschot-coach klaar voor succesverhaal in Frankrijk

Stade de Reims draaide dit seizoen vlot mee in de middenmoot van de Franse Ligue 1. Coach Will Still, die vorige week zijn contract verlengde in de Champagnestreek, kijkt alvast uit naar de toekomst.

De voormalige coach van Lierse en Beerschot tekende bij tot 2025. "Reims heeft me een mooi voorstel gedaan. Er waren aanbiedingen van andere clubs, maar ik vond het niet het juiste moment om te vertrekken. Reims heeft me dit seizoen alle kansen gegeven. Nu was het aan mij om iets terug te geven. Ik wil aan iedereen laten zien dat het voorbije seizoen geen toevalstreffer was", aldus de Engelse Belg voor Het Nieuwsblad.

Meerdere clubs trokken aan de mouw Still, maar hij voelde naar eigen zeggen geen 'klik'. "Verschillende Engelse teams en ook een ploeg in Frankrijk toonden verregaande interesse. Grotere clubs dan Reims. Maar ik voelde geen klik. Het was voor mij een logische beslissing om hier bij te tekenen. Ik voel me hier goed."

Bij zijn aankomst in Reims, was behoud de enige doelstelling. Dat lukte met verve: de club eindigde op een elfde plaats in de competitie. De ambities voor volgend seizoen zijn dan ook hoger. "We willen de ploegen die voor de Europese plaatsen strijden het vuur aan de schenen leggen. Europees voetbal is voor ons geen concreet doel. De top vijf is volgens mij onhaalbaar, maar volgend jaar willen we toch in de buurt van de top acht proberen te eindigen."