JPL-club krijgt boetes en wacht op terugkeer auto: spits blijft een lastpak zelfs na vertrek

Je hebt van die spelers die een club meer ongemak bezorgen dan dat ze op het veld laten zien. Makhtar Gueye was er zo eentje bij KV Oostende. Hij scoorde er wel regelmatig, maar ze hadden er hun handen mee vol. En dat blijft zo terwijl hij toch vertrokken is.

Gueye werd dit seizoen verhuurd aan Real Zaragoza, met verplichte aankoopoptie. Al wordt er nu ook getwijfeld aan dat laatste, weet Het Nieuwsblad. Zaragoza zou 3 miljoen euro moeten betalen om hem definitief over te nemen en Oostende kan dat geld goed gebruiken. Maar de Spanjaarden zien dat niet meer echt zitten gezien zijn sportieve prestaties.

Ook lastig is dat ze intussen nog steeds boetes krijgen van een auto die eigenlijk van de club is. Gueye nam zijn geleasde zware Mercedes immers mee naar Spanje. En daar lapt hij de verkeersregels evenzeer aan zijn laars als hij aan de Kust deed.

Oostende zette intussen de juridische middelen in om de auto weer in België te krijgen, maar dat zou lastig liggen. Pas als Gueye zelf op een verkeerscontrole zou botsen of betrokken raakt bij een accident, kan de Mercedes gerepatrieerd worden.