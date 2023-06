🎥 Thibaut Courtois trekt ten oorlog

Thibaut Courtois is momenteel op vrijgezellenfeest in Boedapest. Daar stond een bijzonder uitje op het programma.

Zowel Thibaut Courtois als zijn aantstaande, Mishel Gerzig, zijn op vrijgezellenfeest. Beide hebben andere oorden opgezocht en totaal andere plannen. Terwijl Mishel Gerzig weg is met vriendinnen en zich te goed doet aan lekker eten, drinken en de zon, zijn de plannen van Courtois iets anders.

Thibaut Courtois trekt namelijk letterlijk ten strijde. De doelman van Real Madrid en de Rode Duivels koos ervoor om een rondrit te maken in een tank. Of hij iets geraakt heeft dat is niet bekend, maar het Belgische leger kan alvast een nieuwe rekruut verwachten na zijn carrière bij Real Madrid.