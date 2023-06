OFFICIEEL: Standard versterkt zijn middenveld met Premier League ervaring

Standard maakte zaterdag bekend dat het zijn eerste transfer voor komend seizoen heeft afgerond.

Standard heeft zich versterkt met de 19-jarige Isaac Price. De jonge Noord-Ier komt over van het Engelse Everton. Daar kwam hij in totaal tot 3 wedstrijden in de Premier League.

De jonge centrale middenvelder komt transfervrij over en tekende een contract tot medio 2017 bij de Luikse club. Bij de tweede ploeg van Everton kwam hij vorig seizoen tot drie doelpunten en drie assists in 24 wedstrijden. Hij speelde daar vooral als defensieve middenvelder.

Isaac Price is ook jeugdinternational bij Noord-Ierland.