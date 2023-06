'Kassa kassa voor RSC Anderlecht: bod van 16 miljoen euro loopt binnen'

RSC Anderlecht zette doelman Bart Verbruggen dit seizoen in de etalage. En dat lijkt wel degelijk gewerkt te hebben.

RSC Anderlecht koos er in de loop van het seizoen voor om doelman Hendrik Van Crombrugge uit de ploeg te halen en te vervangen door Bart Verbruggen.

Een keuze om hem in de kijker te zetten en deze zomer te cashen was het. Zeker gezien de resultaten zowel in België als in de Conference League een geslaagde actie.

En dus zijn er ploegen die echt wel wat zien in hem, te beginnen in de Premier League. Daar zijn er nu al zeker meerdere clubs geïnteresseerd.

Manchester United kwam als eerste op de proppen, ondertussen zou volgens Engelse bronnen ook het Burnley van Vincent Kompany hem willen.

16 miljoen euro

Zij deden ondertussen ook al een eerste bod. En dat misstaat zeker niet, want het zou gaan over een bedrag van om en bij de 16 miljoen euro.

Daardoor lijkt het opbod definitief begonnen. Mogelijk willen ze bij Anderlecht nog meer vangen, maar zestien miljoen euro is alvast geen slechte deal.