Officieel: Fredberg heeft ingegrepen, sterke man Anderlecht wordt aan de kant geschoven

Jesper Fredberg houdt schoon schip bij RSC Anderlecht. En dat heeft nu ook officiële gevolgen binnen de kern.

RSC Anderlecht is volop bezig met een nieuwe staf voor volgend seizoen klaar te maken. En daarbij horen ook een aantal vertrekkers.

“De club is sinds januari een nieuwe weg ingeslagen. Bij zo’n proces horen ook soms moeilijke beslissingen", aldus CEO Jesper Fredberg op de webstek van Anderlecht.

© photonews

"Na enkele gesprekken met Robin Veldman aan het einde van dit seizoen, hebben we beslist om de samenwerking niet verder te zetten."

"Dat neemt niet weg dat we Robin’s inzet altijd gewaardeerd hebben, we wensen hem dan ook het allerbeste voor de toekomst.”

Bedanken

Mogelijk wordt ook Guillaume Gillet eerstdaags nog bedankt voor bewezen diensten. Voor Veldman is het in ieder geval al over en sluiten.

De Nederlander wilde iedereen nog even bedanken: “Ik wil alle supporters, collega’s en spelers bedanken voor een mooie periode bij RSC Anderlecht. Het werken met de grote talenten van deze club was een voorrecht en dat zal ik altijd blijven koesteren.”