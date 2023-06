Pep Guardiola doet een duidelijke oproep aan de fans van Manchester City

Bij de persconferentie van Kevin De Bruyne ging het er iets minder serieus aan toe dan bij zijn trainer. Pep Guardiola doet een oproep aan de Engels fans.

De UEFA is niet het populairste orgaan bij vele voetbalfans. In Engeland heerst er redelijk veel tegenstand en is dan ook geen verrassing dat er veel gefluit en geroep klinkt als de hymne van de Champions League wordt ingezet. Ilkay Gündogan had de fans al opgeroepen om het geroep achterwege te laten. Zijn trainer zet deze oproep nog wat extra kracht bij.

'Ik ben het met Ilkay eens', zei de Spaanse oefenmeester op de persconferentie voorafgaand aan het duel. 'Het is een dag om te vieren. Voor Inter-fans, voor City-fans, een dag om gelukkig te zijn. Vier dat je hier mag zijn. Laat het verleden voor wat het is. Het is een geweldige competitie en de UEFA organiseert het. Wij steunen onvoorwaardelijk wat ze doen. Laten we niet nog eens joelen, maar plezier hebben.'