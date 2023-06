Slecht nieuws voor Antwerp? Target in gesprek met Catalaanse club

Antwerp haalde vorige zomer enkele grote namen binnen. Met succes. Een derde grote naam zou deze zomer naar 'The Great Old' kunnen verkassen.

Antwerp heeft met Jurgen Ekkelenkamp, Vicent Janssen, Gyrano Kerk en Calvin Stengs heel wat Nederlandse spelers in haar rangen. Daar zou deze zomer nog eentje kunnen bijkomen.

The Great Old heeft in dat opzicht echter slecht nieuws ontvangen. Daley Blind zou volgens het Mundo Deportivo in gesprek zijn met Girona FC. Het Spaanse medium meldt dat Blind enkele dagen in Girona doorgebracht heeft om te onderhandelen over een mogelijke transfer naar de Catalaanse club.

Na het aflopen van zijn contract bij Bayern München, waar hij slechts een half jaar speelde, is de Nederlandse verdediger transfervrij. Hij kreeg geen contractverlenging bij de Zuid-Duitse club.

Slecht nieuws dus voor Antwerp, dat zou azen op de handtekening van de 33-jarige ex-speler van onder meer Ajax en Manchester United. Zelf wou hij zich echter nooit uitlaten over een transfer naar de Belgische kampioen. "Daar ga ik me niet over uitlaten. Ik heb hem gefeliciteerd met het kampioenschap en de dubbel. Het is fantastisch hoe ze het daar hebben gedaan", feliciteerde hij onlangs nog oude bekende Marc Overmars voor Veronica Inside.