Spelbederf in het Europese voetbal aankaarten: Nederlands bondscoach staat Marco Van Basten bij: "Ik stoor me ook aan dat gedrag"

Eerder deze week stuurde Marco Van Basten een persoonlijke brief naar UEFA-baas Gianni Infantino om het gedrag van spelers aan te pakken. Ronald Koeman kan hem daar in volgen.

"Ik stoor me ook aan wedstrijden zoals de bekerfinale", aldus Koeman op de persconferentie van zaterdagmiddag voorafgaand aan de Nations League-wedstrijd van Nederland tegen Kroatië. "Dan stoor ik me aan het gedrag, constant bezig zijn met elkaar en de scheidsrechter. Ik praat daar over met mijn team. Ik houd daar niet van. Bij de bekerfinale van Ajax tegen PSV dacht ik in de eerste helft: 'waar zit ik naar te kijken?'"

Marco Van Basten stuurde eerder deze week een persoonlijke brief naar UEFA-baas Gianni Infantino om spelbederf in het voetbal tegen te gaan. De Nederlander kwam met twee voorstellen af: zo wil hij dat alleen de aanvoerder nog praat met de scheidsrechter, terwijl alle andere spelers wegblijven. Gebeurt dit toch? Dan krijgt de speler geel, zelfs als deze al geel heeft. De tweede maatregel betreft zuivere speeltijd.

De voormalig speler van Ajax en AC Milaan had het over 'agressieve acteurs met voetbalschoenen aan'. "Marco heeft vaak goede ideeën, maar ik weet niet of er altijd naar geluisterd is", kaart Koeman aan.