Lestienne over zijn belangrijkste drijfveer: "Mensen heb daar kritiek op, maar..."

Maxime Lestienne geniet duidelijk van zijn avontuur in Singapore. En dan hebben we het niet alleen over sportieve zaken.

Maxime Lestienne doet het goed in Singapore, maar hij boert er vooral heel goed. De ex-speler van Club Brugge en Standard steekt niet onder stoelen of banken dat het financiële een heel belangrijke drijfveer was. “Ik weet waar ik vandaan kom. Mijn ouders hebben heel hard gewerkt, maar na hun overlijden konden ze mij niet veel nalaten. Ik wil mijn gezin wél wat nalaten”, slaat Lestienne nagels met koppen bij Het Nieuwsblad. Een uitstapje naar Saudi-Arabië, zoals Ronaldo en Benzema, waarom niet. “Dat ze er maar van profiteren, hè. Mensen hebben daar kritiek op, maar ik vind dat normaal. Meenemen wat je kan. Ik heb ook al goed mijn brood verdiend. Ik maakte soms verrassende keuzes, sportief misschien niet de meest interessante, maar ik koos voor het geld.” Lestienne beseft dat hij sportief een betere carrière had kunnen hebben. “Ik heb daar geen spijt van. Ik had een mooiere carrière kunnen hebben op voetbalvlak, maar met minder geld op de bankrekening. Ik besliste om het anders te doen. Als je een gezin met drie kinderen hebt, dan denk je aan geld. Ik denk er vaak aan.”