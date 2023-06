📷 'Westerlo en Union SG zitten achter dezelfde spits aan'

De Belgische ploegen kruisen elkaar geregeld op de transfermarkt. Dat is nu ook het geval voor Westerlo en Union SG.

Union SG had vorige zomer al interesse in de Senegalees Philippe Kény. De 24-jarige spits koos vorige zomer echter voor een avontuur bij het Turkse Basaksehir.

Nu komt hij in Brussel opnieuw in beeld, maar volgens transferjournalist Sacha Tavolieri zou ook Westerlo de nodige interesse tonen in de Senegalees. Basaksehir betaalde afgelopen zomer 1,2 miljoen euro voor Kény. Transfermarkt schat zijn waarde momenteel op 2 miljoen euro.

Ondanks het feit dat hij nog een contract heeft tot 2025 lijkt een zomertransfer zeer sterk tot de mogelijkheden te behoren, zo is in Turkse middens te horen.

Het zou zelfs kunnen dat hij goedkoper van de hand wordt gedaan, dan wat Basaksehir voor hem betaalde vorig jaar. Een bedrag van 500 tot 900.000 euro zou voldoende kunnen zijn.