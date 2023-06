Adnan Custovic heeft duidelijk doel en komt met verwittiging naar Belgische clubs

Adnan Custovic was dit seizoen eerst actief bij KV Kortrijk en vanaf januari bij Hajduk Split. Daar is hij assistent van Ivan Leko.

Dit seizoen werden Custovic en Leko tweede in de Kroatische competitie en ze wonnen ook de Beker van Kroatië. Voor volgend seizoen zijn de ambities dan ook groot.

"Volgend seizoen willen we Dinamo Zagreb het vuur aan de schenen leggen en voor de titel gaan. We moeten ons deze zomer daartoe versterken", aldus Custovic tegen Walfoot.

Transfers

"We hebben heel wat talent in de selectie", beseft de T2. "We speelden zelfs nog de finale van de Youth League tegen AZ Alkmaar en klopten Manchester City, Milan en Borussia Dortmund."

En de coach heeft ook nog een verwittiging richting de Belgische clubs: "Waarom zouden we voor transfers ook niet in de Jupiler Pro League komen kijken?"