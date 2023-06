Deze City-speler ging serieus over de schreef bij het vieren: met de rolstoel naar vliegtuig, wodka vloeide rijkelijk

Wie bouwde het beste feestje bij Manchester City na het pakken van The Treble? Die vraag is makkelijk te beantwoorden: Jack Grealish. De aanvaller van The Citizens dronk zich bijna het ziekenhuis in.

Grealish en een groot deel van zijn ploegmaats reisden na het behalen van de Champions League-titel af naar Ibiza om er een feestje te bouwen in de beroemde discotheek Ushuaia. En daar werd de wodka rechtstreeks van de fles in zijn mond gegoten. Toen hij de dag erop, zonder slapen, weer op het vliegtuig moest kruipen, werd hij ondersteund door Kyle Walker. Op de luchthaven zouden ze hem zelfs in een rolstoel gezet hebben om hem te vervoeren. Maar de 'lad' heeft blijkbaar een goed recuperatievermogen, want gisteren kon hij alweer feesten in Manchester. En uiteraard met de fles in de hand. Jack Grealish is a Turkey.. 😂



“The turkey needs feeding!"



pic.twitter.com/BR5idCrX5Z — City Chief (@City_Chief) June 12, 2023 🍻 Jack Grealish a dû être tenu par Kyle Walker en quittant l’hôtel ce matin à Ibiza, avant de s’être vu offrir un fauteuil roulant par le staff à l’aéroport. 😂😂😂



[@SunSport] pic.twitter.com/H5rhMovVEQ — Blue Moon (@FRBlueMoon) June 12, 2023 Grealish is STILL on it !! 🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/WSOFF52wfd — Adam Smithy (@AdamJSmithy) June 12, 2023